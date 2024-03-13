Ним володіло велике цабе: в Україну привезли рідкісне авто зниклого шведського бренду

Дійсно легендарне авто

В Україну із Франції привезли рідкісний автомобіль. Це седан Saab 9000 1989 року випуску.

Автомобіль важко назвати "капсулою часу", адже він має доволі пристойний пробіг — 206 тисяч кілометрів. Але машина добре збережена, адже довгий час перебувала в руках одного власника. Він працював директором титанового комбінату. Відповідні фото та історію цього авто опублікував автоблогер Roma Urraco.

Як пише автоексперт, автомобіль і досі, попри свій 35-річний вік, не має навіть натяку на іржу. У комплекті у нього 2,0-літровий бензиновий двигун, що розвиває 128 кінських сил, і навіть "рідний" акумулятор.

До речі, цей автомобіль офіційно завозили в Україну на початку 90-х. Було 2 дилери — у Києві та Дніпрі.

Saab 9000 1989 року випуску: що відомо про це авто

Saab 9000 1989 року випуску — це автомобіль шведської марки Saab, який випускався у кузовах седан та універсал. Він мав характерний дизайн, типовий для того періоду. Автомобіль обладнувався різними двигунами, включаючи рядні чотирициліндрові і V6, з механічною та автоматичною трансмісією. Saab славився своєю інноваційністю як для тих часів, і в моделі 9000 можна було знайти технології, що підвищували безпеку та комфорт водія і пасажирів.

Saab 9000 випускався протягом 1984-1998 років і був частиною серії Saab 9000. Ця модель входила в категорію бізнес-автомобілів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні випускають електрокари за 5 тисяч доларів. Вони компактні і зручні.