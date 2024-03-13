Им владела большая шишка: в Украину привезли редкий автомобиль пропавшего шведского бренда

Действительно легендарное авто

В Украину из Франции привезли редчайший автомобиль. Это седан Saab 9000 1989 года выпуска.

Автомобиль трудно назвать "капсулой времени", ведь у него достаточно приличный пробег — 206 тысяч километров. Но машина хорошо сохранна, ведь долгое время находилась в руках одного владельца. Он работал директором титанового комбината. Соответствующие фото и историю этого авто опубликовал автоблогер Roma Urraco.

Как пишет автоэксперт, автомобиль до сих пор, несмотря на свой 35-летний возраст, не имеет даже намека на ржавчину. В комплекте у него 2,0-литровый бензиновый двигатель, развивающий 128 лошадиных сил, а также "родной" аккумулятор.

К слову, этот автомобиль официально завозили в Украину в начале 90-х. Было 2 дилера — в Киеве и Днепре.

Saab 9000 1989 года выпуска: что известно об этом авто

Saab 9000 1989 года выпуска – это автомобиль шведской марки Saab, выпускавшийся в кузовах седан и универсал. У него был характерный дизайн, типичный для того периода. Автомобиль оборудовался разными двигателями, включая рядные четырехцилиндровые и V6, с механической и автоматической трансмиссией. Saab славился своей инновационностью как для тех времен, и в модели 9000 можно было найти технологии повышающие безопасность и комфорт водителя и пассажиров.

Saab 9000 выпускался в течение 1984-1998 годов и являлся частью серии Saab 9000. Эта модель входила в категорию бизнес-автомобилей.

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