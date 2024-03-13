Пов'язано з новим законом про мобілізацію: українські чоловіки масово йдуть на хитрість з реєстрацією авто

От що навигадували!

В Україні уже кілька місяців обговорюють посилення мобілізації та новий законопроєкт, покликаний врегулювати процедури призову, відстрочки, ротації і покарань за ухилення від служби. Одним із таких покарань, які ніби-то погодили депутати, було позбавлення водійського посвідчення. Втім, вчора на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки пройшла правка, котра виключає абсолютно всі обмеження.

Проте це лише попереднє голосування. Депутати все ж можуть ухвалити обмеження прав для ухилянтів, такі як позбавлення водійського посвідчення чи обмеження розпорядження власним майном. Побоюючись цього, чоловіки масово переписують свої авто на родичів-жінок, тобто дружин, сестер, мамів тощо. Про це свідчать щомісячні дані про ТЗ та їхніх власників, що опублікували в МВС, передає NGL.media.

Трішки статистики: скільки авто подарували українкам за минулий рік

Журналісти проаналізували, що за останні місяці в Україні різко зріс рівень перереєстрації авто на жінок через договори дарування. Упродовж минулого року їхня кількість зросла у 2,3 раза.

Якщо ця цифра вам нічого не говорить, то гляньте на щомісячну кількість перереєстрацій авто. Раніше таких операцій було близько 2 сотень щомісяця, проте цей показник почав відчутно зростати з літа. І вже у перший місяць зими їхня кількість досягла 500, наступного місяця була ще удвічі більшою, і до кінця зими сягнула 1300.

Журналісти висунули гіпотезу про те, що ця статистика пов’язана з ініціативами нардепів. Цифри, які надають в МВС, знеособлені, тому працівники видання надіслали інформаційний запит до Головного сервісного центру МВС. Відповідь повністю підтвердила здогадку. Виявилось, що починаючи з грудня минулого року жінкам набагато частіше почали дарувати авто, ніж чоловікам. З жовтня різниця почала бути відчутною — 175 подарунків жінкам і 110 чоловікам, у грудні цей результат був вже удвічі більшим — 361 проти 114. А протягом січня дані вже різнились у 6 разів — 875 автівок проти 159.

Цікаво, що переважно жінкам дарують не дуже нові автомобілі — їм від 6 до 17 років. Найчастіше це такі моделі як Кіа Sportage, Skoda Octavia і Volkswagen Passat. Хоча часто жінкам також дарують нові авто, вантажні, причепи, трактори і так далі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні створюють електричні авто. Вони практичні, компактні і недорогі.