На український ринок вийшли бюджетні моделі Skoda: яка їхня ціна

Вони оновилися, як зовні, так і всередині

Компанія Skoda вивела на ринок України дві недорогі моделі — кросовер Kamiq та хетчбек Scala. Ці автомобілі отримали суттєву модернізацію, оновившись зовні та всередині.

Подробиці з'явилися на офіційному сайті чеського автовиробника в Україні. Так, дізнатися нові Skoda Kamiq та Scala можна за зміненими решітками радіатора, а також оновленими бамперами, фарами та ліхтарями.

За цими оновленнями Scala тепер дещо нагадує Fabia. Що стосується Kamiq, то він тепер має більші грати, а смужки денних ходових вогнів йому зробили тонше. Також змінилася форма блоків головного світла і був поставлений новий бампер з декором.

Окрім того, запропоновано нові кольори кузова та матеріали оздоблення. Покупці зможуть вибрати колісні диски зміненого дизайну діаметром 16, 17 та 18 дюймів.

Skoda Scala

Що є в салоні Skoda Kamiq та Skoda Scala

Хетчбек Skoda Scala та кросовер Skoda Kamiq отримали віртуальний щиток приладів та 8,25-дюймовий центральний тачскрин (9,2-дюймовий екран – опція). Базова комплектація Essence також включає автоматичні світлодіодні фари, кондиціонер, круїз-контроль, ESP та 4 подушки безпеки. Також у салоні встановлено нове двоспицеве кермо. Версія Selection додає 16-дюймові литі диски, запуск двигуна з кнопки, клімат-контроль, парктронік та підігрів сидінь.

Салон Skoda Kamiq

Щодо моторної гами, то тут запропоновані двигуни об'ємом 1,0 л (115 к.с.) та 1,5 л (150 к.с.). Двигуни поєднуються з 7-ступінчастою DSG. Вартість Skoda Scala – від 872 350 грн., а ціна Skoda Kamiq – від 920 091 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що новий бюджетний кросовер Skoda вперше показали на фото. Планується, що в продаж ця модель надійде на початку 2025 року.