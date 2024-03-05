Одна з найпопулярніших моделей Volkswagen отримала бюджетну версію для легкого бездоріжжя: яка її ціна

Наразі ця модель доступна лише на одному ринку

Німецький концерн Volkswagen вивів у продаж хетчбек Polo Robust. Модель розрахована для легкого бездоріжжя.

Як йдеться на офіційному сайті автовиробника, Polo Robust наразі доступний лише на ринку Бразилії. Зазначається, що цей хетчбек має збільшений дорожній просвіт, а сам він побудований на місцевій моделі Polo Track.

Чим може похизуватися Volkswagen Polo Robust

На відміну від попередника VW CrossPolo, він не отримав пластикового захисного обвісу — лише на решітці радіатора з'явилася гумова накладка. На вибір запропоновано два пакети аксесуарів, які зроблять хетчбек більш практичним у польових умовах. Один передбачає вінілову оббивку сидінь, гумові килимки для підлоги та захисну накладку на решітку радіатора. Другий — гумовий килимок у багажник та фаркоп.

Volkswagen Polo Robust

Новий Volkswagen Polo Robust пропонують із 1,0-літровим бензиновим двигуном на 84 к.с., який може працювати і на етанолі. Хетчбек пропонують виключно з 5-ступінчастою механічною КПП та переднім приводом. Також авто отримало електронний диференціал XDS, а його підвіску посилили. Щодо вартості, то в Бразилії він коштуватиме 17 800 доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що китайська марка випускатиме авто з логотипом Volkswagen. Воно повинно з'явитися 2026 року і отримати систему автономного водіння.