Популярний в Україні електрокар Volkswagen згорів ущент (фото)

Акумулятор авто пожежу якимось дивом пережив

У Словаччині стався перший підтверджений випадок займання електрокара. "Жертвою" став Volkswagen ID.3.

За інформацією Neowin, це одразу викликало бурхливе обговорення серед місцевого населення щодо безпеки "батарейних" автомобілів. Цікаво, що після пожежі батарея Volkswagen ID.3 якимось дивом вижила — чого точно не можна сказати про все інше в авто.

Згорілий Volkswagen ID.3

Що стало причиною займання Volkswagen ID.3

Утім, як з'ясувалося, електрокар згорів не через технічні особливості, а через підпал. Так, камери спостереження зафіксували людину, яка наблизилася до електромобіля, а потім підпалила його. На момент цього інциденту автомобіль не заряджався.

Аргументом на користь електромобілів для словаків можуть стати дані Аналітичного центру Агентства з енергетичної та кліматичної розвідки Великої Британії. Зі слів керівника відділу транспорту Центру Коліна Уокера, електромобілі займаються значно рідше за бензинові автомобілі. І це разом із тим, що багато випадків займання бензинових та дизельних машин просто не реєструються.

Додамо, Volkswagen ID.3 потрапив до рейтингу найпопулярніших нових електроавто в Україні за підсумками лютого 2024 року. Ця модель продається в Україні від 28 000 доларів. Запас ходу цього електрокара становить 450 км, а зарядити його можна від 30 до 80% за 28 хвилин. До "сотні" він розганяється за 8 секунд.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одна з найпопулярніших моделей Volkswagen отримала бюджетну версію для легкого бездоріжжя. Наразі вона доступна лише для одного ринку.