Audi випустила нову версію свого популярного електрокросовера: його характеристики

Кросовер став ще продуктивнішим та має більший запас ходу

Audi Q6 E-Tron 2025 року — це новий електричний позашляховик, який має архітектуру Audi Premium Platform Electric (PPE), спільну з Porsche Macan EV. Він доступний у двох комплектаціях: Q6 і SQ6, орієнтований на продуктивність.

Обидва авто живляться від 800-вольтової системи з двома електродвигунами, розташованими ззаду. Q6 E-Tron видає 422 кінські сили, а більш спортивний варіант SQ6 483 к.с. Якщо активувати пусковий контроль, потужність збільшується до 510 "коней". Про це пише Motor1.

Audi Q6 E-Tron 2025 року: технічні характеристики та дизайн

Прискорення вражає: Q6 досягає 100 км/год приблизно за 5,0 секунди, а SQ6 – за 4,2 секунди. Стандартна версія має запас ходу 480 км, за попередніми оцінками.

Однією з ключових переваг Q6 E-Tron є можливість швидкої зарядки, що дозволяє заряджати від 10 до 80 відсотків всього за 21 хвилину за допомогою швидкого зарядного пристрою постійного струму на 270 кВт. Архітектура PPE автомобіля розроблена для оптимізації електричної комплектації та динаміки водіння.

У салоні позашляховика є архітектура E3 (End-to-End Electronic), яка використовує штучний інтелект для керування різними системами та надання проактивних пропозицій на основі вивченої поведінки.

Інтер’єр Q6 E-Tron оснащений кількома цифровими екранами, зокрема,11,9-дюймовим дисплеєм для водія, 10,9-дюймовим екраном для пасажира та додатковим дисплеєм доповненої реальності. Він проєктує зображення на лобове скло.

Як очікується, Audi Q6 і SQ6 E-Tron 2025 року випуску приїдуть до дилерських центрів восени. Ціни будуть оголошені ближче до дати випуску.

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