Audi оновила популярну та недорогу модель авто (фото, відео)

У лінійці з'явилася позашляхова версія

Німецька компанія Audi офіційно презентувала оновлену версію популярної та водночас доступної моделі — A3. Наразі це четверте покоління моделі, яке було презентовано чотири роки тому.

Про рестайлінг Audi A3 йдеться на офіційному сайті виробника. Так, хетчбек Sportback та седан цієї моделі оновилися зовні і всередині. У лінійці з'явилася позашляхова версія Allstreet, яка фактично є хетчбеком зі збільшеним кліренсом та та пластиковим обважуванням.

Що являє собою оновлена Audi A3

Дізнатися Audi A3 2025 модельного року можна за новою широкою решіткою радіатора Singleframe, переднім бампером зі спліттером, повітрозабірником іншої форми та підкоригованими фарами. На кормі можна відзначити новий бампер та дифузор. Як і раніше модель побудована на платформі VW Golf.

Версія Allstreet, своєю чергою, відрізняється від інших вищим кліренсом на 15 мм та пластиковим елементам на кузові. Авто оснащене 17-дюймовими колесами, що на один дюйм більше, ніж автовиробник пропонує для версії Sportback. 18- і 19-дюймові версії доступні в якості опції.

Audi A3 седан

Audi A3 хетчбек

Щодо інтер'єру, то він також отримав оновлення. Новинка тепер має шкіряне кермо, контурну підсвітку на центральній консолі та підлокітник в стандартній комплектації. Оновлена A3 оснащена 10,1‑дюймовим сенсорним екраном мультимедіа, зарядними портами USB‑C та аудіосистемою Sonos.

Цікаво, що в країнах Європи опції можна не лише придбати, а й оформити за передоплатою. Зокрема, пропонуються щомісячні платежі за двозонний клімат-контроль або адаптивний круїз-контроль. Серед опцій є система напівавтономного руху.

Зі старту новий Audi A3 запропонують у двох 150-сильних версіях — 1,5-літровій бензиновій та 2,0-літровій дизельній. Пізніше запропонують інші версії, серед яких плагін-гібриди, а також заряджені S3 і RS3. Наразі, ціна на оновлену модель в Європі починається від 35 650 євро за версію Sportback 35 TFSI. Варіант Allstreet зараз є найкращим у лінійці й має ціну в 37 450 євро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Audi представила нову повнопривідну модель із гібридним двигуном. Утім, ціни на неї поки що невідомі.