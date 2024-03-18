Представлено нову версію найпопулярнішого серед українців кросовера: яка його ціна

Поки показано лише "базову" версію з переднім приводом

Компанія Dacia, яка входить до групи Renault, презентувала нову версію кросовера Duster. Одразу зазначимо, що в Україні ця модель продається саме, як Renault Duster.

Про вихід оновленого кросовера йдеться на офіційному сайті автовиробника. Так, показана наразі найдешевша комплектація цього автомобіля під назвою Essential.

Чим примітний бюджетний Dacia Duster

Нова версія кросовера Dacia Duster Essential, яка вже доступна для придбання в Європейському союзі, відрізняється простішим зовнішнім виглядом, але отримала важливі опції для комфортного та безпечного водіння. Ця модель оснащена стандартними 16-дюймовими сталевими дисками та нефарбованими ручками дверей. Dacia Duster виконана в білому кольорі.

Dacia Duster 2024

Що стосується салону, то він тканний та в ньому відсутня медіасистема. Замість медіасистеми використовується смартфон водія або пасажира, який підключається через Bluetooth. Є один USB-роз'єм та 4 динаміки. Бортовий комп'ютер та дані з датчиків тиску в шинах відображаються на 3,5-дюймовому екрані між аналоговими приладами. Натомість, є:

Подушки та шторки безпеки

Система стабілізації

Допомога під час торкання в підйом

Система екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів

Асистенти розпізнавання знаків та контролю смуги

Задні парктроніки

Давач світла

Круїз-контроль

Кондиціонер

Електродзеркала

Рейлінги на даху

Світлодіодні ДХО

Салон Dacia Duster

Базова версія Duster має передній привід, 1,0-літровий трициліндровий турбомотор на 100 к.с. (160 Нм), який працює на бензині та пропані. 6-ступінчаста механічна коробка передач. Приємним бонусом є два паливні баки по 50 літрів, що забезпечує запас ходу до 1250 км за середньої витрати 8 л/100 км. Також доступна опція заводського ГБО для більшої економії пального. Наразі базова комплектація Dacia Duster Essential пропонується за ціною від 19 290 євро (850 000 грн).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що саме Renault Duster став найпопулярнішим легковим автомобілем серед українців за підсумками лютого 2024 року. Попит у цьому сегменті зріс на понад 50%.