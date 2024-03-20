Найголовніший конкурент Tesla не пройшов випробування в критичних сценаріях

Той випадок, коли ти знаєш, що таке китайська якість".

Раніше Ілон Маск на тлі шаленої популярності китайського авто BYD Seal, якого називали найголовнішим конкурентом Tesla, заявляв про погану якість машини. Його слова ніхто не сприймав серйозно, адже думали, що так він просто позбавляється конкурентів.

Та це один з небагатьох випадків, коли американський мільярдер мав рацію. Дорожні випробування китайського електромобіля BYD Seal, проведені шведським агентством Teknikens Värld, виявили значну проблему з його системою повного приводу. Про це пише Slashgear.

Результати випробувань BYD Seal

Тест підкреслив, що система повного приводу BYD Seal не функціонувала належним чином, особливо в критичних сценаріях, таких як засніжені дороги, де важливий повний привід.

Під час тесту BYD Seal не зміг пустити в дію передні колеса для руху на слизькій, засніженій горбистій дорозі, демонструючи несправність системи повного приводу.

Подібним чином, під час тестування на котках без тертя, встановлених на нахилі, транспортний засіб активував лише функцію заднього приводу. Ця несправність може створити серйозну проблему для водіїв, які покладаються на системи повного приводу для керування в складних дорожніх умовах, таких як сніг, бруд або сипучі поверхні.

Несправність повнопривідної системи на BYD Seal не тільки викликає занепокоєння щодо її продуктивності, але й впливає на репутацію компанії, особливо враховуючи, що вона прагне вийти на ринок Європи та США.

Раніше "Телеграф" писав, що Audi випустила нову версію свого популярного електрокросовера. Кросовер став ще продуктивнішим та має більший запас ходу.