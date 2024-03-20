Главный конкурент Tesla не прошел испытания в критических сценариях

Тот случай, когда ты знаешь, что такое китайское качество.

Ранее Илон Маск на фоне безумной популярности китайского авто BYD Seal, которого называли самым главным конкурентом Tesla, заявлял о плохом качестве машины. Его слова никто не воспринимал серьезно, ведь думали, что так он просто лишается конкурентов.

Но это один из немногих случаев, когда американский миллиардер был прав. Дорожные испытания китайского электромобиля BYD Seal, проведённые шведским агентством Teknikens Värld, выявили значительную проблему с его системой полного привода. Об этом пишет Slashgear.

Результаты испытаний BYD Seal

Тест подчеркнул, что система полного привода BYD Seal не функционировала должным образом, особенно в критических сценариях, таких как заснеженные дороги, где важен полный привод.

Во время теста BYD Seal не смог пустить в действие передние колеса для движения на скользкой, заснеженной бугристой дороге, демонстрируя неисправность системы полного привода.

Подобным образом, во время тестирования на катках без трения, установленных на наклоне, транспортное средство активировало только функцию заднего привода. Эта неисправность может создать серьезную проблему для водителей, которые полагаются на системы полного привода для управления в сложных дорожных условиях, таких как снег, грязь или сыпучие поверхности.

Неисправность полноприводной системы на BYD Seal не только вызывает беспокойство по поводу ее производительности, но и влияет на репутацию компании, особенно учитывая, что она стремится выйти на рынок Европы и США.

Ранее "Телеграф" писал, что Audi выпустила новую версию своего популярного электрокроссовера. Кроссовер стал еще продуктивнее и имеет больший запас хода.