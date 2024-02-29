Китайська марка випускатиме авто з логотипом Volkswagen: розсекречено першу модель

Volkswagen вперше на китайському ринку перегнав місцевий бренд

Компанії Volkswagen AG та китайська XPeng підписали договір про те, що спільно випустять два автомобілі для китайського ринку. Це кросовер та позашляховик.

Як очікується, вони з’являться на ринку у 2026 році і отримають системи автономного водіння. Про це пише Reuters.

Деталі співпраці

Нагадуємо, що про партнерство компанії заявили влітку минулого року. VW вклав 700 мільйонів доларів в китайське підприємство і володіє 5% його акцій. Сьогодні ж стало відомо про те, що першою моделлю, яку випустить спільне підприємство, буде кросовер.

Останнім часом Volkswagen, який не може конкурувати за ціною з дешевими китайськими моделями, намагається повернути свою частку на ринку Піднебесної. Для цього потрібно скоротити витрати. За допомогою спільних закупівель на етапах проєктування можна не лише зекономити гроші, але й скоротити час розробки на 30%.

Повідомляється, що автомобілі спільного підприємства матимуть логотип Volkswagen, але будуть побудовані на платформі на основі технології XPeng "Edward". Також німецький концерн веде переговори з Renault, щоб створити недорогий електрокар. Він має продаватись в Європі.

Як раніше писав "Телеграф", експерти назвали реальну витрату палива найпопулярніших моделей авто. Різниця у деяких випадках може складати 20%.