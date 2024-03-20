Як заощадити на купівлі шин для авто: 5 дієвих методів

Так можна зекономити до 30% від ціни

Перевзути свій автомобіль в Україні коштує дорого. Зважаючи на те, що для пересічного українського водія купівля нового комплекту шин для авто — дороге задоволення, варто пошукати спосіб економії.

"Телеграф" зібрав усі методи заощадження на автомобільних шинах без втрати якості. Серед них вибір правильного бренду, місця купівлі та інші поради.

Вибір правильного бренду

Важливо розглянути різні бренди шин, представлені на ринку, на основі балансу між ціною та якістю. Вони класифікуються на бюджетні, середнього та преміумклас.

Наприклад, Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin і Nokian, є преміальними і мають вищу вартість. Тим, хто цінує якість, а не престиж бренду, рекомендуються такі бюджетні варіанти, як Barum, Kleber, Hankook, Uniroyal і Yokohama.

Час покупки

Рекомендують купувати шини в міжсезоння, коли попит нижчий.Так можна добре заощадити, оскільки продавці намагаються розпродати старі запаси, щоб звільнити місце для нових. Наприклад, літню гуму краще шукати в січні, а зимову – в червні.

Зекономте на доставці

Ми звикли, що товари в Інтернеті завжди дешевші, ніж в офлайн-магазинах. Проте такий спосіб заощадити не працює з шинами. Вони об’ємні, тому за доставку потрібно буде заплатити багато. У цьому випадку варто купити в офлайн магазині.

Купуйте з перших рук

Дізнайтесь, де у вашому місті є гуртовий склад або магазини не перекупів, а самих виробників. Дуже часто це допоможе заощадити пару сотень гривень.

Візьміть вживані шини

Щоб заощадити близько половини вартості нових шин, можна придбати вживані шини. Проте тут потрібно добре дивитися на їхній стан: малюнок протектора, чи немає тріщин, пошкоджень тощо.

Шукайте акції, знижки та бонуси

Магазини та виробники шин часто оголошують про різноманітні акції, знижки та бонуси. Якщо натрапити на них, можна суттєво зекономити. Не в сезон — навіть 30%.

Раніше "Телеграф" писав, чим загрожує підвищений тиск у шинах. Він може стати справжньою загрозою для безпеки водіїв та пасажирів.