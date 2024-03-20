Как сэкономить на покупке шин для авто: 5 действенных методов

Так можно сэкономить до 30% цены

Переобуть свой автомобиль в Украине стоит дорого. Учитывая, что для рядового украинского водителя покупка нового комплекта шин для авто — дорогое удовольствие, стоит поискать способ экономии.

"Телеграф" собрал все методы сбережения на автомобильных шинах без потери качества. Среди них выбор правильного бренда, места покупки и другие советы.

Выбор правильного бренда

Важно рассмотреть разные бренды шин, представленные на рынке, на основе баланса между ценой и качеством. Они классифицируются на бюджетные, среднего и премиум-класса.

Например, Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin и Nokian являются премиальными и имеют более высокую стоимость. Тем, кто ценит качество, а не престиж бренда, рекомендуются такие бюджетные варианты как Barum, Kleber, Hankook, Uniroyal и Yokohama.

Время покупки

Рекомендуют покупать шины в межсезонье, когда спрос ниже. Так можно хорошо сэкономить, поскольку продавцы пытаются распродать старые запасы, чтобы освободить место для новых. К примеру, летнюю резину лучше искать в январе, а зимнюю – в июне.

Сэкономьте на доставке

Мы привыкли, что товары в Интернете всегда дешевле, чем в офлайн-магазинах. Однако такой способ сэкономить не работает с шинами. Они объемны, поэтому за доставку нужно будет заплатить много. В этом случае следует купить в офлайн магазине.

Купите из первых рук

Узнайте, где в вашем городе есть оптовый склад или магазины не перекупов, а самих производителей. Очень часто это поможет сэкономить пару сотен гривен.

Возьмите подержанные шины

Чтобы сэкономить около половины стоимости новых шин, можно приобрести подержанные шины. Однако здесь нужно хорошо смотреть на их состояние: рисунок протектора, нет трещин, повреждений и т.п.

Ищите акции, скидки и бонусы

Магазины и производители шин часто объявляют о различных акциях, скидках и бонусах. Если наткнуться на них, можно существенно сэкономить. Не в сезон – даже 30%.

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