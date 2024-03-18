Чим загрожує підвищений тиск у колесах авто: названо основні проблеми

Він може стати справжньою загрозою для безпеки водіїв та пасажирів

Правильний тиск у колесах автомобіля відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та ефективності подорожей. Незважаючи на це, багато водіїв ігнорують цей аспект технічного обслуговування.

"Телеграф" вирішив розповісти, чому підвищений тиск у колесах може загрожувати водію та його пасажирам. Одразу зазначимо, що підвищений тиск у колесах може здатися безпечним, адже він робить шини жорсткішими, що покращує стійкість на високих швидкостях. Проте, це твердження є хибним, адже високий тиск несе в собі низу серйозних небезпек, про які повинен знати кожен водій.

Чим загрожує підвищений тиск у шинах авто

Так, підвищений тиск у колесах може призвести до втрати контролю над автомобілем. Занадто великий тиск знижує площу контакту шини з дорогою, що може призвести до погіршення тримання дороги та збільшення ризику заносу або втрати керованості, особливо на мокрій дорозі або під час ожеледиці.

Надмірний тиск у колесах також може призвести до погіршення комфорту пасажирів. Він підвищує жорсткість колісної підвіски, що може передавати більше вібрацій та ударів у салон автомобіля. Це може призвести до незручності та втоми водія та пасажирів під час подорожі.

Підвищений тиск перевантажує шини, що може призвести до їх розриву під час руху. Це може спричинити аварію, а також пошкодити інші частини автомобіля. Також підвищений тиск у колесах може призвести до нерівномірного зношення протектора шини. Це може призвести до скорочення терміну їхньої служби та необхідності їх заміни. Збільшений тиск також може призвести до пошкодження боковини шини та збільшеного ризику її проколу.

Надмірний тиск у колесах може вплинути на ефективність гальмування автомобіля. Зменшена площа контакту шини з дорогою може збільшити відстань гальмування, що ускладнить зупинку автомобіля в екстрених ситуаціях.

Високий тиск може деформувати диски, що може призвести до їх розтріскування або пошкодження. Це може зробити їзду небезпечною та некомфортною, а також потребувати витратного ремонту. Жорсткі шини з високим тиском мають більший опір коченню, що збільшує витрату пального. Як наслідок, це може призвести до додаткових витрат на заправку.

Тому, регулярна перевірка тиску у колесах — це важливий елемент безпечного та економічного ведення автомобіля. Це не тільки забезпечить безпеку водія та пасажирів, а й допоможе заощадити гроші на пальні та шини в майбутньому. Дотримуйтесь рекомендованого виробником тиску, який зазвичай вказується в керівництві з експлуатації автомобіля. Використовуйте манометр для точного вимірювання тиску і не забувайте перевіряти тиск у колесах регулярно, і ваша подорож завжди буде комфортною та безпечною.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому шини в авто можна міняти лише парами. Шини відіграють важливу роль у загальній продуктивності та безпеці транспортного засобу, забезпечуючи зчеплення та стабільність.