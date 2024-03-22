На вулиці теплішає: чи варто вже змінювати шини з зимових на літні

Вчасне перевзування — ваша безпека

На вулиці нарешті стає трохи тепліше. А це означає, що настав час заміни зимової шини на літню.

"Телеграф" розповідає, чи варто вже зараз "перевзувати" автомобіль, якщо на вулиці настає стабільно тепла погода. Одразу зазначимо, що своєчасна заміна зимових шин на літні — запорука вашої безпеки, пасажирів та пішоходів.

Чи варто з настанням тепла "перевзувати" авто

Невеличкий спойлер — так, варто. Це треба робити, якщо на вулиці стабільно на градуснику температура тримається не нижче +5, +7 градусів. Ось декілька причин, чому варто це зробити.

Зимові шини не призначені для їзди в теплу погоду: їхній склад м'якший, ніж у літніх шин, тому вони швидше зношуються влітку.

Зимові шини мають гірше зчеплення з сухою дорогою: це може призвести до збільшення гальмівного шляху та втрати контролю над авто.

Зимові шини більш шумні: їхній шум може дратувати вас і інших учасників дорожнього руху.

Також майте на увазі, чкщо ви живете в області, де зима може повернутися знову, може бути розумним не ховати далеко зимові шини, особливо якщо передбачається сильний дощ або перехід до нижчих температур. Запам'ятайте, що погодні умови можуть змінитися дуже швидко. Важливо бути готовими до будь-яких умов на дорозі та забезпечити безпеку себе та інших учасників руху.

Перед ухваленням рішення щодо заміни шин краще звернутися до механіка для консультації щодо оптимальних шинних умов у вашому конкретному регіоні та сезоні. Майте на увазі, що в Україні сума штрафу за неналежні шини до сезону становить 340 грн. Утім, нещодавно до Верховної Радди внесли законопроєкт, згідно з яким пропонується збільшити цю суму до 1700 грн.

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