Хіт-парад найпопулярніших марок шин: яку літню гуму найчастіше обирають українці в 2024 році

У переліку є як преміальні шини, так і більш доступні за ціною

Кожен водій має свої вподобання щодо авто — хтось любить компактні, хтось — великі позашляховики. Проте гума — це не те, що вибирають за виглядом чи якимись іншими показниками.

Купити літню шину непросто, адже на ринку дуже багато варіантів, що різняться за маркою, ціною, розмірами, висотою протектора та іншими показниками. Пропонуємо дізнатися про топ найпопулярніших виробників літньої гуми в Україні. Про це пише сайт Titanshina.

Michelin

Шини Michelin популярні завдяки своїй високій якості, що підтверджується використанням передових технологій та матеріалів при їх виробництві. Вони гарантують відмінне зчеплення з дорогою, як на мокрому, так і на сухому асфальті, що робить їзду безпечною та комфортною. Шини Michelin відрізняються довговічністю, слугуючи значно довше за аналоги інших брендів.

Continental PremiumContact 7

На другому місці опинилися шини Continental PremiumContact 7. Це літні шини преміумкласу, що відрізняються високим зчепленням на мокрій та сухій дорозі, короткою гальмівною дистанцією, низьким рівнем шуму, плавним ходом і високою стійкістю до зносу.

Goodyear EfficientGrip 2 SUV

На третьому місці розташувались Goodyear EfficientGrip 2 SUV, літні шини преміумкласу, спеціально розроблені для кросоверів та позашляховиків. Вони поєднують в собі безпеку, комфорт та економічність, що робить їх чудовим вибором для сучасних водіїв. Ці шини забезпечують хороше зчеплення з дорогою як на сухому, так і на мокрому асфальті, гарантуючи безпечну їзду за будь-яких погодних умов.

Hankook Ventus Prime 4 K135

Hankook Ventus Prime 4 K135 — це літні шини, розроблені для легкових автомобілів. Вони пропонують баланс між безпекою, комфортом та економічністю. Шини демонструють хороші показники зчеплення як на сухій, так і на мокрій дорозі. Це забезпечує впевнене керування автомобілем за різних погодних умов. Особливий малюнок протектора сприяє ефективному гальмуванню, підвищуючи вашу безпеку на дорозі.

Barum Bravuris 5HM

Barum Bravuris 5HM — це літні шини, розроблені для забезпечення комфортної та безпечної їзди за помірною ціною. Вони чудово підходять для водіїв, які шукають практичного та економічного варіанту для легкових автомобілів, середньорозмірних та компактних кросоверів. А оптимізований дизайн протектора знижує рівень шуму та вібрацій, роблячи поїздки більш комфортними.

У топ-8 кращих шин в Україні також увійшли Laufenn S Fit EQ+ LK01, Premiorri Solazo та Uniroyal RainSport 5. Їх українські водії обирають частіше за інші.

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