Хто зможе не платити за ввезення авто в Україні: названо дві категорії

Для цього створено відповідний законопроєкт

В Україні можуть запровадити митні пільги на ввезення автомобіля. Подібна ініціатива запропонована народними депутатами та стосуватиметься військовослужбовців та ветеранів.

Що відомо про можливе скасування митних пільг на ввезення авто

Так, згідно з новим законопроєктом, який надійшов на розгляд до парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, можливе зменшення або повне скасування ввізного мита на автомобілі для цих двох категорій. Якщо його ухвалять, то ввізне мито на авто для військових зменшать або повністю скасують (розмір мита складає 10% від суми митної вартості транспортного засобу).

Згідно з пропозицією, ввізне мито на автівки буде скасовано для осіб, які мають або мали досвід служби в Збройних Силах України та відслужили не менше 24 місяців під час воєнного стану, з яких не менш як 12 місяців – брали участь у бойових діях. Також мито не сплачуватиметься за автомобілі тих, хто був звільнений з полону (за винятком осіб, які здалися добровільно).

Особи, які відслужили в умовах воєнного стану не менше 36 місяців, будуть зобов'язані сплатити лише половину ставки ввізного мита за авто. Ці пільги можна використовувати один раз на п'ять років та лише для одного автомобіля на одну особу.

Проте, деякі обмеження також передбачені. Наприклад, пільги не поширюватимуться на автомобілі з Росії, Білорусі чи тимчасово окупованих територій України. Крім того, знижки на ввізне мито не будуть застосовуватися до автомобілів, які перевищують середньоринкову вартість два мільйони гривень.

"Митні пільги для ветеранів, якби вони були ухвалені, – це найменша подяка захисникам держави. Це не лише не завдасть шкоди державному бюджету, але й стане дійсно корисною для військовослужбовців, які придбаватимуть автомобілі для щоденного користування", — вважає аналітик Ірина Корженкова.

Законопроєкт підтримується широкою громадськістю та може стати важливим кроком для полегшення життя військовослужбовців та їхніх сімей. Його прийняття в парламенті має потенціал позитивно вплинути на соціальне та економічне становище цієї категорії громадян.

Додамо, 22 серпня 2023 року група народних депутатів України на чолі з Дмитром Разумковим внесла до Верховної Ради два законопроєкти №9639 та №9640, спрямовані на впорядкування імпорту автівок для військовослужбовців, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Обидва законопроєкти перебувають на розгляді комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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