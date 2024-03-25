Кто сможет не платить за ввоз авто в Украину: названы две категории

Для этого создан соответствующий законопроект

В Украине могут ввести таможенные льготы на ввоз автомобиля. Подобная инициатива предложена народными депутатами и будет касаться военнослужащих и ветеранов.

Что известно о возможной отмене таможенных льгот на ввоз авто

Так, согласно новому законопроекту, поступившему на рассмотрение в парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возможны уменьшение или полная отмена ввозной пошлины на автомобили для этих двух категорий. Если его примут, то ввозную пошлину на авто для военных уменьшат или полностью отменят (размер пошлины составляет 10% от суммы таможенной стоимости транспортного средства).

Согласно предложению, ввозная пошлина на авто будет отменена для лиц, которые имели или имеют опыт службы в Вооруженных Силах Украины и отслуживших не менее 24 месяцев во время военного положения, из которых не менее 12 месяцев – участвовали в боевых действиях. Также пошлина не будет платиться за автомобили тех, кто был освобожден из плена (за исключением лиц, сдавшихся добровольно).

Лица, отслужившие в условиях военного положения не менее 36 месяцев, будут обязаны уплатить только половину ставки ввозной пошлины за авто. Эти льготы можно использовать один раз в пять лет и только для одного автомобиля на одного человека.

Однако некоторые ограничения также предусмотрены. Например, льготы не будут распространяться на автомобили из России, Беларуси или временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, скидки на ввозную пошлину не будут применяться к автомобилям, превышающим среднерыночную стоимость в два миллиона гривен.

"Таможенные льготы для ветеранов, если бы они были приняты, — это малейшая благодарность защитникам государства. Это не только не нанесет ущерба государственному бюджету, но и станет действительно полезным для военнослужащих, которые будут приобретать автомобили для ежедневного пользования", — считает аналитик Ирина Корженкова.

Законопроект поддерживается широкой общественностью и может стать важным шагом по облегчению жизни военнослужащих и их семей. Его принятие в парламенте может положительно повлиять на социальное и экономическое положение этой категории граждан.

Добавим, 22 августа 2023 года группа народных депутатов Украины во главе с Дмитрием Разумковым внесла в Верховную Раду два законопроекта №9639 и №9640, направленные на упорядочение импорта автомобилей для военнослужащих, участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны. Оба законопроекта находятся на рассмотрении комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, могут ли украинцы купить европейские легковушки за бесценок. Это, конечно, не евробляхи. Но по ценовому предложению может быть что-то похожее. Да еще и без проблем с "не теми" номерными знаками.