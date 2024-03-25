Яка медична довідка потрібна, щоб отримати посвідчення водія: необхідні документи та вартість

Доведеться добряче побігати по лікарях

В Україні тим, хто хоче отримати водійське посвідчення, не лише треба вивчити правила дорожнього руху і успішно скласти теоретичні та практичні іспити. Необхідні ще ряд документів, серед яких є медична довідка.

Її не важко отримати, але для цього необхідно багато часу, адже треба оббігати лікарів тощо. "Телеграф" зібрав усю інформацію з цього приводу і розповідає, що потрібно для того, щоб отримати медичну форму 083/о.

Які документи треба мати для отримання медичної довідки для водія

Для початку зберіть такі документи як паспорт, амбулаторна картка з поліклініки, фото розміром 3 на 4 см. Також у зв’язку з запровадженням військового стану чоловікам може знадобитись військовий квиток.

Також знадобиться довідка від нарколога та психіатра. Її можна взяти або у спеціально уповноважених медичних установах, або у поліклініках. Також потрібно пройти ЛОРа, хірурга, невропатолога, окуліста і терапевта. Жінкам також потрібно пройти гінеколога. Серед аналізів обов’язкові такі: стандартний загальний аналіз крові, аналіз на вміст глюкози, резус-фактор і групу крові. Крім того — аналіз сечі.

Якщо ви не хочете проходити ці аналізи і витрачати свій час, то майже у кожному місті в Україні є спеціалізовані фірми, які видають такі довідки за кілька годин. Проте коштує зазвичай це набагато дорожче, ніж би ви витратили на аналізи у своїй поліклініці. Залежно від міста — від 500 грн.

Раніше "Телеграф" писав, за якими ознаками потрібно обирати автошколу. Це повинен знати кожен водій.