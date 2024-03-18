Надурити стане важче: депутати додадуть нову обов’язкову процедуру при продажу авто

Тепер нечесним продавцям і перекупам стане значно важче схитрити

В Україні і за її межами дуже часто скручують пробіг авто. Все для того, щоб надати машині привабливішого вигляду перед продажем. І, звісно, "набити" ціну.

Найчастіше нечесні продавці відмотують цифри на одометрі на 30-50 тисяч кілометрів. Здавалось би, цифра не дуже велика і особливо ні на що не впливає. Але 150 тисяч км на одометрі все одно не так привабливо виглядають, як 100 тисяч, погодьтесь. Проте скоро це буде неможливим, особливо під час ввезення авто з-за кордону. Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №10173, зараз триває його обговорення та всі необхідні експертизи.

Що відомо про законопроєкт №10173

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, під час реєстрації авто чи перереєстрації на нового власника справжній пробіг автомобіля буде обов’язково фіксуватись.

Яким чином це буде працювати, наразі не відомо. Можливо, цифри будуть вносити в Єдиний реєстр транспортних засобів, або створять якийсь інший з цією метою.

Також депутати пропонують зробити так, щоб цю інформацію міг перевірити кожен — фізична чи юридична особа. До бази також додадуть інформацію з іноземних реєстрів, адже авто зі скрученим пробігом також дуже часто завозяться з-за кордону.

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