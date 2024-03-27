В Україні у міського голови відібрали водійське посвідчення за п'яну їзду

Подія сталася на початку 2024 року

Мер міста Бібрка у Львівській області Роман Гринус отримав штраф та був позбавлений водійських прав за нетверезу їзду. Подія з цим порушенням ПДР трапилася на початку 2024 року.

Як покарали Романа Гринуса

Як повідомляє Zaxid.net, міський голова отримав грошове покарання у ромірі 17 тисяч грн. Окрім того, в нього на рік відібрали водійське посвідчення. Усе через інцидент, який відбувся ввечері 8 січня близько 21:30. Тоді Гринус у стані алкогольного сп’яніння керував автомобілем марки Hyundai Santa Fe.

Зазначається, що це трапилось на вулиці Тарнавського в Бібрці, де його зупинили поліцейські. Перевірка за допомогою алкотестера "Драгер" показала рівень алкоголю 1,52 проміле.

Цікаво, що у судове засідання ані Роман Гринус, ані його адвокат не з’явилися. Попри це, суддя визнала 55-річного Романа Гринуса винним у нетверезому водінні (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Постановою суду від 20 березня міського голову оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік. Постанова ще може бути оскаржена в апеляції.

Додамо, згідно з декларацією Гринуса за 2023 рік, сім’я мера володіє трьома автомобілями, два з яких (Vollkswagen Crafter 2009 року випуску та Renault Master 2005 року випуску) записані на міського голову, а Hyundai Santa Fe 2017, на якому і був він під час порушення ПДР, записаний на його дружину Оксану Гринус. Останнє авто, вартістю близько півмільйона гривень, придбане у грудні 2022 року.

Додамо, Гринус вдруге обраний міським головою Бібрки 2020 року. Він йшов на вибори як самовисуванець.

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