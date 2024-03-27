Не тільки роздача повісток: у ТЦК розповіли несподіване про своїх співробітників

ТЦК є складовою Збройних Сил України

Військовослужбовці ТЦК та СП також виконують і бойові завдання. Наприклад, у складі мобільних груп ППО.

Про це розповіли у Полтавському обласному ТЦК. У прес-службі пояснили, що ТЦК є складовою Збройних Сил України, а туди переводять бійців, які не можуть воювати на фронті за станом здоров’я.

У той же час військовослужбовців ТЦК переводять до бойових підрозділів, також вони виконують бойові завдання у складі зведених підрозділів, а також мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Зазначається, що у ТЦК є й цивільні, які не мають форми та зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат Галина Третьякова нещодавно навела дані Міноборони, судячи з яких, серед працівників територіальних центрів комплектування лише половина брала участь у бойових діях. Понад те, середній пенсійний вік серед військових 45-47 років.

Також "Телеграф" повідомляв, що у мережі засвітилося відео, на якому зафіксовано конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК у місті Київ. Невідома жінка намагалася перешкоджати військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов’язків. До неї приєднався літній чоловік, будучи напідпитку, замахнувся на одного з військових табуретом.