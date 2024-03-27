Ціни на бензин та дизель різко виростуть, якщо підвищать акцизи: на скільки подорожчає пальне в Україні

Вартість пального за останні 2 тижні зросла на 2 гривні

Днями Уряд на засіданні схвалив законопроєкт, яким пропонується підвищити акциз, у тому числі на пальне. Це лише проєкт закону, який ще повинен пройти Верховну Раду.

Експерти прогнозують, що це неминуче призведе до збільшення цін на пальне в Україні. На скільки виросте бензин та дизель і скільки Уряд планує виручити грошей на підвищенні акцизу, говорили у програмі "Про Гроші" на YouTube-каналі "Телеграфа" журналісти Денис Безлюдько та Олександр Крамаренко.

В Україні уже кілька тижнів поспіль невпинно зростає вартість бензину. Якщо ще 5 лютого літр 95-го з позначкою + коштував 55 гривень, то сьогодні уже 57. Це усе боляче вдарить по гаманцях українців.

Ріст вартості пального пов’язаний зі зростанням світових цін на нафту, блокування кордону України з Польщею та іншими чинниками. Ціни на АЗС у світі зросли ще на початку року, але нашим операторам вдавалось стримати зростання протягом трьох місяців. Цьому посприяло також різке падіння попиту на пальне через мобілізацію (чоловіки бояться виїздити на авто) і блокування кордону (перевізникам не потрібна така кількість пального, як зазвичай). Та все ж запаси вичерпали, і підняття цін було неминучим.

А тепер ще й Уряд хоче підвищити ціни на пальне. "Для чого?" — запитує Олександр Крамаренко. Щоб піднялися ціни на все, включно з продуктами? Насправді Кабмін цим законопроєктом покликаний додати до бюджету 9 мільярдів гривень. Економіка страждає, тому гроші потрібно шукати будь-де.

Експерт з питань економіки Денис Безлюдько вважає, що у разі прийняття Верховною Радою цього проєкту закону за основу і в цілому, цінники на АЗС злетять вмить. А саме — бензин здорожчає десь на 7 гривень, а дизель ще більше — на понад 10. І це при умові, що курс євро залишиться на тому ж рівні, що й раніше.

Постраждають не лише пересічні українці, яким потрібно буде більше платити за звичні продукти на кшталт хліба чи молока. Починається посівна кампанія, а техніка фермерів працює на дизелі. Через це здорожчає агропродукція. Крім того, великі потреби у дизпальному мають ЗСУ. Ухвалення законопроєкту також збільшить видатки на армію. Тому не зрозуміло, чи є державі вигода від таких змін.

Та Денис Безлюдько на 70% впевнений, що здоровий глузд переможе і депутати не проголосують за підвищення акцизів.

Станом на сьогодні, 27 березня, вартість пального на заправках країни така:

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