Ретельно перевіряйте авто: які підлі дії можуть влаштувати недоброзичливці водію

До цього слід поставитися з усією серйозністю

Нажити собі ворогів може кожен водій. Причиною наявності недоброзичливців можуть бути різні ситуації, починаючи від того, що не пропустив у ряд під час щільного руху та закінчуючи тим, що став на місце, якехтось вважав своїм.

"Телеграф" вирішив розповісти, які підлі дії можуть влаштувати недоброзичливці водію. До цього точно слід поставитися серйозно, адже проколюванням шин тут справа може й не завершитися.

Що можуть зробити недоброзичливці з вашим авто

В певних місцях, особливо в підземних паркінгах або в темних районах, недоброзичливці можуть розповсюджувати гострі предмети, які можуть проколоти шини автомобілів. Окрім того, це може статися з вашою машиною, коли вона просто стоїть у вас під будинком.

Деякі недоброзичливці можуть намагатися спровокувати аварії, використовуючи негайне гальмування на швидкій дорозі. Вони можуть це робити самотужки або шляхом взаємодії з іншими водіями з відсутністю належного попередження.

Дакож існують випадки зі встановленням прихованих камер спостереження, щоб відслідковувати та реєструвати дії водіїв. Це може використовуватися для шантажу та навіть вимагання грошей.

Куди ж без пошкодження лакофарбового покриття. Кислоти, розчинники — ці хімічні речовини можуть пошкодити фарбу на вашому автомобілі. Будьте уважні на стоянках, де ваш автомобіль може бути поза вашим полем зору. Завжди перевіряйте авто перед поїздкою або, якщо ви певний час не експлуатували транспортний засіб.

Пошкодження скла: камені, дрібні предмети — все це може бути кинуто в ваш автомобіль, щоб розбити скло. Не тримайте цінні речі на видному місці в салоні. Можливо, вони зловмиснику і не знадобляться, бо його головним завданням буде помста, але все ж варто перестрахуватися.

Завдяки розвитку технологій, недоброзичливці можуть використовувати віруси або хакерські атаки для злому електроніки в автомобілях, таких як системи управління двигуном або системи безпеки. Це може призвести до небезпечного віддаленого керування автомобілем.

Також може бути пошкоджений і бензобак, куди недоброзичливці можуть додати пісок або ще щось подібне. Зрештою, це може призвести до проблем із роботою двигуна. Ну і куди ж без викрадення самого авто. На такий крок підуть далеко не всі, але окремі випадки все іноді зустрічаються.

Що робити, якщо ви стали жертвою недоброзичливців:

Зверніться до поліції.

Зафіксуйте всі пошкодження вашого автомобіля.

Зверніться до страхової компанії.

Тож, пам'ятайте, що на дорогах завжди потрібно бути насторожі. Не ігноруйте підозрілі предмети або дії інших водіїв та дотримуйтесь правил дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" розповідав про поширення відео хитрого способу перелаштування в іншу смугу. За такі дії у нього точно можуть з'явитися недоброзичливці.