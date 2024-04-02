Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизель: за скільки ними тепер можна заправитися

Лише автогаз "стоїть" на місці

В Україні АЗС станом на вівторок, 2 квітня, скорегували вартість пального. Зокрема, змінилися ціни на бензин та дизель. Щодо скрапленого газу, то він залишився на незмінному рівні.

Про це повідомляє Консалтингова група "А-95". Одразу зазначимо, що найбільше додав у ціні бензин марки А-92.

Як змінилася вартість пального на українських АЗС

Зокрема, найдорожчий вид пального — преміальний А-95 — додав у ціні 3 коп./літр. Відтепер його середня вартість становить 57,32 грн/літр. Звичайний А-95 подорожчав на 4 коп./літр — 53,81 грн/літр. А-92-й, своєю чергою, тепер коштує 50,88 грн/літр (+5 коп./літр). Щодо дизеля, то тепер його ціна — 54,17 грн/літр (+4 коп./літр). Скраплений газ, тим часом, коштує 28,14 грн/літр. Він у вартості не змінився.

Щодо вартості на АЗС, то тут позначка поки не перетнула 60 грн/літр. Наразі найдорожче пальне на SOCAR, де А-95+ коштує 59,99 грн/літр. Далі йдуть OKKO, Shell та WOG, де "преміальний" А-95 коштує 59,49 грн/літр.

А-95, своєю чергою, знову найдорожче коштує на SOCAR — 58,99 грн/літр. Найдешевше ця марка коштує на "Авантаж 7" — 49,95 грн/літр. Дизель найдорожче коштує також на SOCAR — 58,99 грн/літр. Найдешевше цим видом пального можна заправитися на "Фактор" — 48 грн/літр. Автогазом, тим часом, найдорожче заправитися на "Паралель" — 29,66 грн/літр. Найдешевше блакитне пальне коштує на Green Wave — 26,30 грн/літр.

Ціни на пальне в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що аномально дешевий автогаз потрапив на український ринок. У цьому матеріалі йдеться про те, чи може після цього змінитися вартість блакитного пального.