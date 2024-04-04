Ferrari просто розірвало навпіл: у страшній аварії в Швейцарії загинула 18-річна українська модель
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Посеред ночі автомобіль на шаленій швидкості врізався у відбійник
У Великодню неділю в Італії стався трагічний нещасний випадок, у результаті якого загинули дві людини. Це 18-річна українська модель Анна Краєвська та албанський ді-джей Хісні Кестай, також відомий як "Dj Style Q".
Аварія сталася, коли Хісні Кестай повертався додому після нічного виступу в клубі Jukebox у швейцарському Сіоні. Він був за кермом автомобіля Ferrari GT C4 білого кольору, а пасажиром була Анна Краєвська. Про це повідомляє видання Voxnews.
Після зіткнення автомобіль загорівся. Hysni Qestaj був албанським діджеєм, який жив у Вільневі, Швейцарія. УКосово перебувають його дружина та двоє дітей 11 та 14 років.
За даними ЗМІ, автомобіль рухався з шаленою швидкістю — 200 км/год. Хісні не впорався з керуванням і врізався в огорожу. Хісні та Анна загинули на місці події.
Представники преси зазначають, що тривалий час особу дівчини не могли ідентифікувати. Згодом виявилось, що це 18-річна українська модель Анна Краєвська. Наразі не відомо, у яких стосунках перебували модель та діджей.
Раніше "Телеграф" писав про ДТП у Дніпрі. Там водій дивом вижив в аварії, а за кілька хвилин трагічно загинув з іншої причини.