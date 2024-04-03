Перебігала дорогу в потоці машин: у Києві Mitsubishi збив дівчину і вона приземлилася на інше авто (фото, відео)

На місці ДТП працювали медики, рятувальники та правоохоронці

У середу, 3 квітня, у Подільському районі Києва сталася серйозна ДТП за участю пішохода та двох легкових автомобілів. Внаслідок події постраждала дівчина, яка намагалася перебігти проїжджу частину в невстановленому місці.

Обставини аварії належить встановити слідству. Подробиці ДТП розповіли у столичному Телеграм-каналі "Київ оперативний".

Так, на вулиці Івана Виговського дівчина-пішохід вирішила перебігти дорогу у потоці машин. Вона почала перетинати проїжджу частину на зелений для автомобілів сигнал світлофору та її збив водій Mitsubishi.

Удар був настільки сильним, що постраждалу відкинуло убік і вона приземлилася на автомобіль Ford, водій якого просто стояв на світлофорі.

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

На місці події очевидці ДТП надали першу допомогу постраждалій та викликали карету швидкої допомоги.

За попередніми даними, 25-річна дівчина-пішохід отримала серйозні травми та була екстрено доставлена до лікарні. На даний момент вона перебуває під наглядом лікарів.

Фото з місця ДТП

На місці працювали усі екстрені служби міста. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

ДТП сталося на вулиці Виговського

Раніше "Телеграф" розповідав, що поліція Києва затримала чоловіка, який запустив салют на Печерську. Городянин раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців.