У Києві повідомили про підозру п'яному водієві, що спричинив ДТП, в якому постраждала дитина

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Водію "Ford Mustang", який 4 лютого спричинив ДТП в Оболонському районі Києва, повідомили про підозру. За кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Як встановило слідство, 37-річний чоловік, перебуваючи за кермом "Ford Mustang" на вулиці Героїв Дніпра, не впорався з керуванням, перетнув подвійну суцільну смугу та виїхав на зустрічну смугу руху. Там він зіткнувся з "Ford Mondeo".

Внаслідок зіткнення водій-порушник отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Водій "Ford Mondeo", його пасажири, а також 7-річна дитина, яка їхала з ними, отримали легкі тілесні ушкодження.

За результатами судової експертизи, у водія "Ford Mustang" в крові виявлено 1,93 проміле алкоголю. Йому інкримінують ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, вчинені в стані алкогольного сп'яніння).

Наслідки ДТП на вул. Героїв Дніпра

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 8 років. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві "Mitsubishi" збив дівчину і вона приземлилася на інше авто. Вона намагалася перебігти проїжджу частину в невстановленому місці.