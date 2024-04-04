Ferrari просто разорвало пополам: в страшной аварии в Швейцарии погибла 18-летняя украинская модель
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 629
Посреди ночи автомобиль на бешеной скорости врезался в отбойник
В Пасхальное воскресенье в Италии произошел трагический несчастный случай, в результате которого погибли два человека. Это 18-летняя украинская модель Анна Краевская и албанский диджей Хисни Кестай, также известный как "Dj Style Q".
Авария произошла, когда Хисни Кестай возвращался домой после ночного выступления в клубе Jukebox в швейцарском Сионе. Он был за рулем автомобиля Ferrari GT C4 белого цвета, а пассажиром была Анна Краевская. Об этом сообщает издание Voxnews.
После столкновения автомобиль загорелся. Hysni Qestaj был албанским диджеем, жившим в Вильневе, Швейцария. В Косово находятся его жена и двое детей 11 и 14 лет.
По данным СМИ, автомобиль двигался с бешеной скоростью — 200 км/ч. Хисни не справился с управлением и врезался в ограждение. Хисни и Анна погибли на месте происшествия.
Представители прессы отмечают, что долгое время личность девушки не могли идентифицировать. Позже оказалось, что это 18-летняя украинская модель Анна Краевская. Пока не известно, в каких отношениях находились модель и диджей.
Ранее "Телеграф" писал о ДТП в Днепре. Там водитель чудом выжил в аварии, а через несколько минут трагически погиб по другой причине.