Ferrari просто разорвало пополам: в страшной аварии в Швейцарии погибла 18-летняя украинская модель

Посреди ночи автомобиль на бешеной скорости врезался в отбойник

В Пасхальное воскресенье в Италии произошел трагический несчастный случай, в результате которого погибли два человека. Это 18-летняя украинская модель Анна Краевская и албанский диджей Хисни Кестай, также известный как "Dj Style Q".

Авария произошла, когда Хисни Кестай возвращался домой после ночного выступления в клубе Jukebox в швейцарском Сионе. Он был за рулем автомобиля Ferrari GT C4 белого цвета, а пассажиром была Анна Краевская. Об этом сообщает издание Voxnews.

После столкновения автомобиль загорелся. Hysni Qestaj был албанским диджеем, жившим в Вильневе, Швейцария. В Косово находятся его жена и двое детей 11 и 14 лет.

Анна Краевская.

По данным СМИ, автомобиль двигался с бешеной скоростью — 200 км/ч. Хисни не справился с управлением и врезался в ограждение. Хисни и Анна погибли на месте происшествия.

Представители прессы отмечают, что долгое время личность девушки не могли идентифицировать. Позже оказалось, что это 18-летняя украинская модель Анна Краевская. Пока не известно, в каких отношениях находились модель и диджей.

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