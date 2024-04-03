Чи дозволено тут їхати прямо: водіям підготували завдання на перевірку з ПДР щодо буксирування

Важливу роль у цій ситуації відіграє знак

На дорозі з автомобілем може трапитися будь що. Так, не завжди є можливість дотягнути машину до сервісу, але іноді вас без проблем можуть відбоксирувати "колеги". Утім, чи можна рухатися "на буксирі" будь-де.

У чому полягає завдання з ПДР

Зокрема, Telegram-канал "А ти знаєш ПДР?" підготував для водіїв завдання щодо буксирування. У ньому йдеться про те, чи дозволений рух прямо в ситуації, коли біле авто тягне за собою синє, а попереду машин встановлений спеціальний знак. Для відповіді треба обрати один із двох варіантів — дозволено чи заборонено.

У цій ситуації треба звернутися до знаку 3.4 ПДР України "Рух із причепом заборонено". Як наслідок, він забороняє буксирування механічних транспортних засобів.

Не поширюється дія знака на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в’їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.

Щодо дії знаку, то це від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення (прилягання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.

Таким чином, у цьому випадку правильною відповіддю буде "заборонено". Біле авто повинне повернути ліворуч або праворуч, аби не порушувати правило.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як перевірити та сплатити штрафи за порушення ПДР. Це можна зробити, не виходячи з дому.