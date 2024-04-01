Більше не штрафуватимуть: в Україні скасують один із сезонних штрафів ПДР, названо дату

Оскільки про цю вимогу часто забували, багатьох водіїв штрафували

Рівно за місяць, з 1 травня, в Україні скасують обов’язок водіїв вмикати денні ходові вогні незалежно від освітленості. З 1 жовтня до 1 травня усі водії повинні дотримуватись цих правил поза населеними пунктами.

Є авто, в конструкції яких не передбачені денні світлові вогні. Тоді треба вмикати ближнє світло фар, йдеться у пункті 9.8 ПДР.

Що зміниться з 1 травня

Нагадуємо, що ще протягом цього місяця усі водії транспортних засобів в Україні, що рухаються поза межами населених пунктів, повинні дотримуватись цієї вимоги, якщо не хочуть отримати штраф. При цьому правило діє цілодобово — навіть якщо на дворі яскравий сонячний день.

При умовах недостатньої видимості також можна увімкнути протитуманки, якщо цей тип фар передбачено конструкцією транспортного засобу.

Денні ходові вогні або ближнє світло фар потрібно вмикати, тому що у період з осені до весни світловий день короткий, часто є погіршення видимості, наприклад, сніг, дощ чи туман. Тому ризик потрапити в аварію неабияк зростає. У зв’язку з цим і запровадили такі правила, і встановили розмір штрафу для їх порушників.

Який штраф передбачено за це порушення

У випадку, якщо водій у період з 1 жовтня до 1 травня не вмикає за межами населених пунктів світло фар, для нього передбачено штраф. Патрульні уповноважені скласти протокол за частиною 2 статті 122 Кодексу України адміністративних правопорушень. Штраф за цією статтею досягає 510 гривень. Мінімальний — 425 гривень. З 1 травня цю вимогу скасують і більше не зможуть ні зупиняти водіїв таких авто, ні штрафувати.

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