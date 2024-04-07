Кабріолет за 28 млн доларів та монстр на понад 1000 "коней": якими авто володіє Бейонсе (фото)

У гаражі зіркової співачки є екземпляри, яким позаздрить найзатятіший автомобільний колекціонер

Бейонсе є однією з найвідоміших співачок сучасності. Враховуючи свій зірковий статус, 42-річна Бейонсе має у своєму гаражі й досить непоганий автопарк. Зазначимо, що вона вже 16 років у шлюбі з репером Jay-Z, який також полюбляє автівки.

"Телеграф" вирішив розповісти про найцікавіші екземпляри машин Бейонсе. І, повірте, тут є на що подивитися.

Які авто є в гаражі Бейонсе

Одразу кидається в очі наявність кабріолета Rolls-Royce Boat Tail, який оцінюється в 28 мільйонів доларів. Тривалий час ця модель була найдорожчою в світі, але нещодавно цю пальму першості посів новий автомобіль британського виробника люксових авто.

Зазначимо, що всього у світі три Rolls-Royce Boat Tail. Один із них, власне, й належить Бейонсе та Jay-Z. Для виробництва цієї марки було створено 1800 нових запчастин. Машина обладнана подвійним холодильником для зберігання старовинного шампанського, набором для пікніка та сонцезахисними парасольками.

Також у колекції Бейонсе є й інший Rolls-Royce — Silver Cloud II 1959 року випуску. Jay-Z подарував раритетний автомобіль своїй дружині 2006 року на її 25-річчя. Rolls-Royce Silver Cloud II навіть взяв участь у зйомках їхнього спільного кліпу на трек "Upgrade U".

Далй в списку йде справжній монстр — Bugatti Veyron. Потужність цього автомобіля становить понад 1000 кінських сил, а максимальна швидкість — 408 км/год. Так, Бейонсе подарувала цей гіперкар чоловіку на день народження, але ж їздити на ній самій їй ніхто не забороняє…

Також є і Chevrolet Corvette 1957 року випуску. Версія 1957 року має впорскування палива, що на той час було новою технологією. Corvette має 290 кінських сил та 4-ступінчасту коробку передач.

Ну дуже, схоже, люблять автівки Бейонсе та Jay-Z під маркою Rolls-Royce. Так, у їхній колекції є Rolls Royce Phantom. Автомобіль виконаний у чорному кольорі, а всередині є: телебачення, масажні сидіння та невеликий холодильничок.

Звісно, що це далеко не повний перелік автомобілів, які має в своєму гаражі Бейонсе. Утім, ми побачили, що автопарк досить різноманітний та, як наслідок, дуже яскравий та дорогий.

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