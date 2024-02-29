Розкіш за 30 млн доларів: Rolls-Royce представив найдорожчий автомобіль у світі (фото)

Усього буде випущено чотири екземпляри цієї моделі

Британський виробник розкішних автомобілів Rolls-Royce офіційно презентував новий кабріолет — Droptail. Ця модель виконана в перламутровому кольорі, а салон вироблений із дорогої шкіри з рожевим деревом.

Подробиці про Rolls-Royce Droptail з'явилися на офіційному сайті британського автовиробника. Зазначається, що вартість цього автомобіля становитиме 30 млн доларів, що зробить його найдорожчим у світі станом на початок 2024 року.

Rolls-Royce Droptail буде дуже ексклюзивним

Усього планують випустити всього чотири кабріолети Rolls-Royce Droptail, які відрізнятимуться один від одного оздобленням. Саме це авто є третім у серії і має своє ім'я — Arcadia Droptail.

Rolls-Royce Droptail

Rolls-Royce Droptail

Новий Rolls-Royce Droptail – елегантний 5,3-метровий кабріолет із довгим капотом. Фірмова решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами. 22-дюймові диски відполіровано до блиску.

Салон Rolls-Royce Arcadia Droptail оздоблений дорогою шкірою та рожевим деревом. На інтер'єр та кришку багажника пішло 233 шматочки цього дерева, а робота тривала 8 000 годин. Також у Rolls-Royce Arcadia Droptail ексклюзивний дизайн приладів, а на передній панелі встановлений дорогий годинник, який виготовлявся протягом 5 місяців.

Rolls-Royce Droptail

Як і всі Rolls-Royce Droptail, Arcadia обладнали 6,75-літровим V12 твін-турбо на 600 к.с. та 840 Нм. У парі з двигуном працює 8-ступінчастий автомат.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що заржавілий кабріолет Ferrari виставили на аукціон. Попри його зовнішній вигляд, він був оцінений у мільйон доларів.