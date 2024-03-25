Є перший лімітований екземпляр: в Україні помітили автовоз із рідкісними спорткарами BMW (фото)

Загальна ціна цих автомобілів може складати понад 150 тисяч доларів

У Львові помітили автовоз із спорткарами BMW. Так, серед цих екземплярів присутня машина, яка виконана в лімітованій версії.

Що це за рідкісний автомобіль

Про це йдеться на сторінці Supercars_ua в Instagram. Зазначається, що цим автомобілем є BMW M4 GTS 2016 року випуску. Спеціальну версію цієї моделі було випущено лімітованим тиражем і приурочено до 30-річного ювілею першої BMW M3.

Окрім BMW M4 GTS також на автовозі були BMW M5 E39 та BMW Z4M. Загальна вартість цих машин може складати понад 150 тисяч доларів.

BMW M4 GTS

M4 GTS легше і потужніше звичайної звичайної M4. Потужність зросла від 430 до 500 к.с., а для полегшення прибрали задні сидіння. Купе обладнано 3,0-літровою турбошестернею і здатне розігнатися до 100 км/год за 3,8 с та розвинути 305 км/год. Свого часу вона була найшвидшою BMW на трасі Nürburgring. BMW планували зробити 700 екземплярів M4 GTS, але через попит тираж становив 803 автомобілі.

Найстарішим у цій колекції є культовий седан BMW M5 E39, який вироблявся від 1998 року. Він обладнаний 4,9-літровим V8 потужністю 400 л. с. та стартує до "сотні" за 5 секунд.

Третій спорткар – оригінальне купе BMW Z4M 2006 року з 3,2-літровою 340-сильною шісткою. Воно також може розігнатися до 100 км/год за 5 секунд. Випустили лише 4275 таких автомобілів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні помітили найдорожчу в історії BMW. Цей автомобіль має майже 750 кінських сил потужності.