Має пам'ятати кожен водій: як перереєструвати транспортний засіб у разі встановлення ГБО

Лише від початку року майже 4,5 тисячі осіб переобладнали свої автівки

У зв'язку з підвищенням цін на бензин та дизель все більше водіїв думають над тим, аби перевести свій автомобіль на газобалонне обладнання (ГБО). Утім, для цього треба пройти певну процедуру переоформлення та зібрати відповідні документи.

Про це нагадали в Головному сервісному центрі МВС. Зазначається, що від початку року 4437 осіб переобладнали свої автівки та перереєстрували транспортні засоби після встановлення ГБО.

Яка процедура переоформлення та перелік документів

Так, після переобладнання авто у 10-денний термін його необхідно перереєструвати в Сервісному центру МВС. Заздалегідь треба взяти талон Е-запису. Також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти безпосередньо в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС. Автовласник має надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Також державна перереєстрація транспортних засобів проводиться за наявності таких документів:

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або:

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання;

посвідки на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

Після здійснення перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля із зазначенням певного виду пального. Також у Сервісному центру МВС нагадали, що наразі експертне дослідження не є обов’язковим. Експертне дослідження проводиться за бажанням власника транспортного засобу.

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