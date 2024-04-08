Про це забуває кожен другий водій: за популярні порушення можна отримати штраф у 680 грн

Нещодавно було запропоновано підвищити покарання за це

Як відомо, деякі водії нехтують тим, що не завжди пропускають спеціальні транспортні засоби. Як наслідок, за це можна отримати штраф. Утім, грошове покарання передбачене й за інші порушення ПДР.

"Телеграф" розповідає, за що можна отримати штраф у 680 грн. Одразу зазначимо, нещодавно було запропоновано підвищити грошове покарання за один із видів порушень.

За що штрафують в Україні водіїв на 680 грн

Зокрема, покарання передбачене за, власне, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями.

Окрім того, грошове покарання буде й за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.

Утім, нещодавно щодо ненадання переваги спеціальним маршрутним засобами було запропоновано посили відповідальність. Згідно з законопроєктом, за ненадання переваги у русі транспорту, який має на це право, можна отримати штраф у розмірі від 1700 до 2550 гривень. Також таких водіїв позбавлятимуть водійського посвідчення на термін від 6 місяців до 1 року.

А якщо це порушення могло спричинити або таки спричинило загрозу життю і здоров’ю людей, то штраф буде більшим — від 3400 до 5100 грн. Також у такому випадку позбавлятимуть права керувати авто уже від 5 до 10 років. Тобто, якщо ви не пропустили швидку, яка везла хворого пацієнта до лікарні або спішила на виклик, то вас можуть оштрафувати на суму до 5100 або позбавити водійського посвідчення на 10 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що можна отримати чималий штраф за ремонт авто на вулиці. Така норма діє ще від кінця 2010 року, але про неї мало хто знає.