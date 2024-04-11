Водіям на замітку: чи треба чистити кондиціонер в автомобілі

Саме від нього залежить повітря в салоні машині

Як відомо, кондиціонер — невід'ємна частина сучасного автомобіля, що дає можливість створити комфортний мікроклімат в салоні. Від нього залежить те, наскільки чистим буде повітря всередині машини.

"Телеграф" вирішив розповісти, чи треба чистити кондиціонер в авто. Одразу невеличкий спойлер: так — варто. Очищення кондиціонера автомобіля важливо з кількох причин.

Чому важливо чистити кондиціонер в авто

По-перше, забруднення може накопичуватися в системі, включаючи пил, бруд та бактерії, що можуть привести до неприємного запаху та зниження якості повітря в салоні автомобіля. Також це негативно може вплинути на здоров'я. По-друге, забруднення може також вплинути на роботу кондиціонера, зменшуючи його ефективність та збільшуючи споживання палива.

Рекомендується проводити чистку кондиціонера автомобіля щонайменше раз на рік або кожні 15 000 — 20 000 кілометрів пробігу. Також його треба почистити, якщо ви ним не користувалися досить довго. Цей процес може включати очищення фільтрів, видалення бруду з вентиляційних отворів та дезінфекцію системи для усунення бактерій та неприємного запаху.

Ось ще кілька порад щодо користування кондиціонером:

Не використовуйте кондиціонер на повну потужність протягом тривалого часу;

Регулярно міняйте салонний фільтр;

Провітрюйте салон автомобіля перед включенням кондиціонера.

Загалом, регулярна чистка кондиціонера автомобіля не лише забезпечує комфортні умови у салоні, але і допомагає підтримувати здоров'я пасажирів та покращує загальну ефективність автомобільної системи кондиціонування повітря. Якщо все ж після чистки ситуація не поліпшилася, то варто звернутися до фахівців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштує послуга з очищення кондиціонера в авто у 2024 році. Вартість заправки кондиціонера може варіюватися залежно від марки автомобіля та сервісного центру.