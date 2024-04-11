Водителям на заметку: нужно ли чистить кондиционер в автомобиле

Именно от него зависит воздух в салоне машины

Как известно, кондиционер – неотъемлемая часть современного автомобиля, позволяющая создать комфортный микроклимат в салоне. От него зависит то, насколько чист будет воздух внутри машины.

"Телеграф" решил рассказать, нужно ли чистить кондиционер в авто. Сразу небольшой спойлер: да стоит. Очистка кондиционера автомобиля важна по нескольким причинам.

Почему важно чистить кондиционер в авто

Во-первых, загрязнение может накапливаться в системе, включая пыль, грязь и бактерии, которые могут привести к неприятному запаху и понижению качества воздуха в салоне автомобиля. Также это может негативно повлиять на здоровье. Во-вторых, загрязнение может также повлиять на работу кондиционера, снижая его эффективность и увеличивая потребление топлива.

Рекомендуется производить чистку кондиционера автомобиля по меньшей мере раз в год или каждые 15 000 – 20 000 километров пробега. Также его нужно почистить, если вы им не пользовались достаточно долго. Этот процесс может включать очистку фильтров, удаление грязи из вентиляционных отверстий и дезинфекцию системы для устранения бактерий и неприятного запаха.

Вот еще несколько советов по пользованию кондиционером:

Не используйте кондиционер на полную мощность в течение длительного времени;

Регулярно меняйте салонный фильтр;

Проветривайте салон автомобиля перед включением кондиционера.

В целом регулярная чистка кондиционера автомобиля не только обеспечивает комфортные условия в салоне, но и помогает поддерживать здоровье пассажиров и улучшает общую эффективность автомобильной системы кондиционирования воздуха. Если все же после чистки ситуация не улучшилась, то следует обратиться к специалистам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько стоит услуга по очистке кондиционера в авто в 2024 году. Стоимость заправки кондиционера может варьироваться в зависимости от марки автомобиля и сервисного центра.