Сотні тисяч гривень щодня: популярний обман на заправці авто дорого коштує українцям

Здавалось би, уже стільки розповідали про це, але все одно українці щодня попадають на гачок

Шахраї масово дурять українців, які бажають заощадити на пальному. І річ не про обман на АЗС з недоливом пального тощо, а про різні "акції" та "знижки" в Інтернеті. Особливо привабливими здаються ці пропозиції, якщо потрібно купити багато літрів палива. На жаль, саме через це щодня страждають українські автовласники. Вони втрачають сотні тисяч гривень. Розберемо кілька практичних випадків.

Популярний спосіб обману на заправці: практичні випадки

Зокрема, на одну з таких пасток натрапив в Інтернеті 34-річний мешканець Кам’янця-Подільського, що на Хмельниччині. Він спокусився на дешеве пальне, яке нібито можна було придбати на одній з АЗС, попередньо розрахувавшись. Він переслав шахраю 20 тисяч гривень на картку. Зрозуміло, злочинець відразу перестав відповідати на дзвінки.

Також нещодавно на гачок псевдозаправників потрапив 28-річний мешканець Кропивницького. Він побачив сторінку у соцмережах, де за низькою ціною можна було купити талони на пальне. Злочинець брав аванс та повну суму, а "липові" талони відправляв поштою. Задокументовано 20 випадків, коли від цього шахрая постраждали люди. Та він працював по всій Україні, тож жертв може бути значно більше.

100 літрів пального хотів придбати тернополянин. Знову ж таки — в Інтернеті, і за низькою ціною, як розповідають у місцевій поліції. Він перерахував 4400 гривень і дійсно отримав талони. Проте на заправці він з подивом виявив, що вони фальшиві.

Від таких випадків щодня страждають десятки українців. Та лише частина їх звертається до поліції, тому годі уявити, про які суми йдеться насправді.

Раніше "Телеграф" писав, чому не варто заправляти авто відразу після зливу палива з бензовозів. Краще не робити так, аби не потрапити потім на серйозний ремонт.