Попит випарувався: через що на українських АЗС моментально впав продаж пального

"Зайвим" виявилося майже 120 тисяч тонн пального

В Україні суттєво впав попит на пальне. Зазначається, що від початку року обсяги реалізації пального зменшилися приблизно на 10—15%. Це становить майже 120 тисяч тонн на місяць.

Про це "Бізнес-Телеграфу" розповіли експерти паливного ринку країни і представники мереж АЗС. Зокрема, йдеться про бензин та дизель.

Чому впав попит на пальне в Україні

Так, загальне споживання бензину та дизелю по країні становить приблизно 800 тисяч тонн на місяць. Директор компанії "А-95" Сергій Куюн пов'язує різке падіння попиту на пальне через мобілізацію. Він дотримується думки, щ багато чоловіків пішли воювати та, відповідно, перестали їздити за кермом власних авто. Та є й такі, що просто ховаються від мобілізації й тому максимально обмежили пересування.

Власник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін також помітив, що чоловіків за кермом стало значно менше. Директор з маркетингу мережі Chipo Юлія Дубовик, своєю чергою, каже, що навіть візуально помітно: якщо десь зʼявляється блокпост чи виходять на рейд представники ТЦК, навколишні заправки миттєво порожніють, і продажі різко падають.

Утім, є й інша причина. Це може бути пов'язано зі збільшенням попиту на електрокари. За словами керівника Autoconsulting Олега Омельницького, електрокари, за результатами лютого, вже займають 20% вітчизняного авторинку, і їхні продажі продовжують зростати. Щомісяця в Україні продається приблизно 4 тисяч "зелених" авто, а це вдвічі більше, ніж минулого року.

Іншими причинами спаду споживання палива експерти називають блокаду польсько-українського кордону. Зокрема, що стосується дизелю. Через заблоковані кордони логістику більше возять залізницею та портами, а не фурами.

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