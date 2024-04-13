Загорівся на панелі приладів індикатор ESP: про що може свідчити та як це виправити

Він відповідає за стабілізацію машини

Як відомо, на панелі приладів авто існує достатня кількість індикаторів, які свідчать про якусь проблему. Не виключенням є й ESP (Electronic Stability Program).

"Телеграф" розповідає про те, за що саме відповідає ESP, про що може свідчити її загоряння та яким чином це виправити. Одразу зазначимо, що ESP — важлива система безпеки, яка допомагає зберегти контроль над автомобілем у складних умовах дорожнього покриття. До цього входять: підтримка курсової стійкості, запобігання заносів, ковзання, поліпшення контролю управління та скорочення гальмівного шляху. Коли індикатор ESP на панелі приладів загоряється, це може вказувати на проблему з цією системою.

Про що може свідчити загоряння ESP та як це виправити

Систему стабілізації Electronic Stability Program вперше було встановлено 1995 року на Mercedes CL600. Від 2014 року продаж авто без програми стабілізації заборонений.

Однією з причин може бути несправність одного з давачів, які відстежують рух автомобіля. Це може статися через забруднення або пошкодження давача. Вирішенням може бути заміна або очищення давача. Загоряння індикатора ESP також може бути пов'язане з проблемами в електричній системі автомобіля. Це може бути через недостатній заряд акумулятора, переривання у проводці або несправність блока управління.

Іноді індикатор ESP може загорітися через необхідність калібрування системи. Це може статися після заміни компонентів автомобіля або після ремонту. Система ESP активується, щоб допомогти вам утримати контроль над автомобілем у разі пробуксування.

ESP — це система, яка працює постійно, аналізуючи і контролюючи характер руху транспортного засобу 25 разів на 1 секунду. Важливо розуміти, що можливості модуля стабілізації не безмежні. Якщо занос виникає на високій швидкості за малого зчеплення коліс із дорожньою поверхнею, електроніка безсила. Тому система ESP зменшує ймовірність аварії, але не виключає її повністю за критичних умов.

Якщо ESP все ж загорівся на панелі приладів, то треба не панікувати та одразу зменшити швидкість. Після цього треба перевірити, чи не зник цей індикатор. Іноді індикатор ESP може загорятися через помилку в системі. Помилку ESP можна скинути за допомогою діагностичного сканера. Якщо індикатор ESP не згасає, рекомендується звернутися до СТО для діагностики та ремонту.

Незалежно від причини, яка спричинила загоряння індикатора ESP, важливо вчасно вирішувати цю проблему. Система ESP забезпечує важливий рівень безпеки під час водіння, тому вона повинна працювати належним чином.

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