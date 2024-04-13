Готуємо авто до дощів: як водієві покращити видимість під час руху

На це впливає декілька чинників

Дощ може стати справжнім випробуванням для водіїв, знижуючи видимість і підвищуючи ризик аварій. Проте, існують кілька ефективних способів покращити вашу видимість і забезпечити безпечну поїздку, навіть в умовах сильного дощу.

"Телеграф" склав основні поради, як покращити видимість в авто під час дощу. Утім, зазначимо, що в цій ситуації важливим є те, аби цих порад дотримувалися й інші водії, адже все повинно працювати в комплексі.

Як покращити видимість в авто

По-перше, переконайтеся, що лобове скло вашого автомобіля чисте якісно і відповідно налаштоване. Відрегулюйте дзеркала заднього виду так, щоб ви бачили все, що відбувається позаду вашого автомобіля, не повертаючи голову. Аналогічно зробіть й з бічними дзеркалами. Переконайтеся, що дзеркала чисті та не пошкоджені. Добре, якщо в машині є вбудований електропідігрів лобового скла – його треба негайно активувати при перших ознаках запотівання.

Перед поїздкою в дощ треба добре протопити салон, щоб скло прогрілося і не конденсувало на собі вологу. Тримати одне або два бокові вікна (обов’язково одне переднє) відкритими на сантиметр-два. Навіть легкий потік повітря виганятиме з салону вологу і вона не осяде на скло

Особливу увагу треба приділити склоочисникам. Щітки мають бути надійними, адже старі, зношені склоочисники мають таку негарну властивість як нестабільність. Вони можуть добре впоратись зі своєю роботою у простих умовах, і тут же схибити, якщо умови погіршаться – наприклад, на склі з’явиться бруд або просто подвійна порція води. В ідеалі щітки треба міняти щороку.

Якщо ваш автомобіль обладнаний дефлекторами повітря, використовуйте їх для вентиляції повітря всередині авто. Це допоможе запобігти запотіванню внутрішньої частини скла. Окрім того, під час дощу важливо дотримуватися більшої відстані між вашим автомобілем і автомобілями навколо. Це дає вам більше часу на реакцію в разі екстрених ситуацій.

Важливе й регулярне обслуговування автомобіля, включаючи перевірку роботи фар та інших систем, що впливають на видимість. Відрегулюйте фари так, щоб вони не сліпили зустрічних водіїв та використовуйте протитуманні фари в умовах поганої видимості. Також важливо очистити фари від бруду та пилу. Це допомагає уникнути неприємних сюрпризів на дорозі.

Пам'ятайте, що безпека завжди на першому місці. Не варто сідати за кермо авто, якщо видимість стає критично низькою. Якщо ситуація надто складна, то краще зупинитися на бік дороги та зачекати, поки дощ заспокоїться.

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