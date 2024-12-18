Орбан поставив Києву ультиматум щодо війни: у Зеленського відповіли

Радник Зеленського Дмитро Литвин назвав угорського прем’єра "настирливим гінцем від Путіна"

У середу, 18 грудня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на критику президента України Володимира Зеленського щодо його заяв про "перемир’я".

Угорський лідер заявив, що Будапешт не реагуватиме на "провокації", і наголосив на відповідальності України. Таку заяву Віктор Орбан зробив на своїй сторінці у соцмережі X.

"Ми не реагуватимемо ні на які провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність", — написав Орбан.

Своєю чергою у Зеленського прокоментували заяву Орбана про припинення вогню з Росією. Радник президента Дмитро Литвин у коментарі "Суспільному" заявив :

"Якщо вже з’явився такий настирливий гонець від Путіна, то можемо на його ультиматум відповісти одне — нам потрібен реальний, надійний мир, справедливий для України. Гонці від Путіна нікому із залучених учасників заради миру не потрібні".

Нагадаємо, заява Віктора Орбана стала відповіддю на критику Зеленського його спроб "посередництва" між Росією та Україною, яка пролунала у вівторок, 17 грудня, на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевої та регіональної влади.

"У кого ще в Європі є такий досвід, як в України? Ні у кого. Орбан має таку армію? Ні. Як він тиснутиме на Путіна? Жартом, посмішкою? Нехай собі залишить", – заявив Зеленський і додав, що не пустить Орбана та таких, як він.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина запропонувала на зустрічі глав країн МЗС країн ЄС ідею "різдвяного перемир’я". Втім, ніхто, крім Словаччини, її не підтримав. Як стверджує голова угорської дипломатії Петер Сійярто, ідею також не підтримав його український колега Андрій Сибіга.