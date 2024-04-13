Готовим авто к дождям: как водителю улучшить видимость во время движения

На это влияет несколько факторов

Дождь может оказаться настоящим испытанием для водителей, снижая видимость и повышая риск аварий. Однако, существует несколько эффективных способов улучшить вашу видимость и обеспечить безопасную поездку, даже в условиях сильного дождя.

"Телеграф" составил основные советы, как улучшить видимость в авто во время дождя. Впрочем, отметим, что в этой ситуации важно то, чтобы эти советы соблюдали и другие водители, ведь все должно работать в комплексе.

Как улучшить видимость в авто

Во-первых, убедитесь, что лобовое стекло вашего автомобиля чисто качественно и соответственно настроено. Отрегулируйте зеркала заднего вида так, чтобы вы видели происходящее позади вашего автомобиля, не поворачивая голову. Аналогично сделайте и с боковыми зеркалами. Убедитесь, что зеркала чисты и не повреждены. Хорошо, если в машине есть встроенный электроподогрев лобового стекла – его нужно немедленно активировать при первых признаках запотевания.

Перед поездкой в дождь нужно хорошо протопить салон, чтобы стекло прогрелось и не конденсировало на себе влагу. Держать одно или два боковых окна (обязательно одно переднее) открытыми на сантиметр-два. Даже легкий поток воздуха будет изгонять из салона влагу и она не осядет на стекло.

Особое внимание нужно уделить стеклоочистителям. Щетки должны быть надежными, ведь старые, изношенные стеклоочистители обладают таким свойством, как нестабильность. Они могут справиться со своей работой в простых условиях, и тут же промахнуться, если условия ухудшатся – например, на стекле появится грязь или просто двойная порция воды. В идеале щетки нужно менять каждый год.

Если ваш автомобиль оснащен дефлекторами воздуха, используйте их для вентиляции воздуха внутри автомобиля. Это поможет предотвратить запотевание внутренней части стекла. Кроме того, во время дождя важно соблюдать большее расстояние между вашим автомобилем и автомобилями вокруг. Это дает вам больше времени на реакцию в случае экстренных ситуаций.

Важно и регулярное обслуживание автомобиля, включая проверку работы фар и других влияющих на видимость систем. Отрегулируйте фары так, чтобы они не слепили встречных водителей и используйте противотуманные фары в условиях плохой видимости. Также важно очистить фары от грязи и пыли. Это помогает избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Не забывайте, что безопасность всегда на первом месте. Не стоит садиться за руль авто, если видимость становится критически низкой. Если ситуация слишком сложная, лучше остановиться на обочине дороги и подождать, пока дождь успокоится.

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