Мотосезон відновлюється: поради байкерам та водіям авто, як не потрапити в ДТП

Варто бути обережними, щоб не потрапити у ДТП

З потеплінням відновлюється і мотосезон. Водіїв на двоколісниках збільшується, що може становити підвищену небезпеку, особливо у перші тижні відновлення сезону.

Мотоциклістам варто подбати про власну безпеку, належно підготувавши спорядження і усвідомлюючи дорожні умови. А водіям автівок, що проїжджають поряд, також варто бути обережними і зважати на мотоциклістів. "Телеграф" зібрав всі поради, необхідні для учасників руху.

Навесні мотоциклістам варто бути особливо пильними через такі фактори, як ожеледиця на дорогах, залишки зимової обробки дорожнього покриття. Не кажучи вже про те, як вони шкодять кузову та іншим елементам двоколісника. Обов’язкова наявність захисного екіпірування. Звісно, без взаємної поваги між мотоциклістами та водіями автомобілів не обійтися.

Поради для мотоциклістів

Власникам двоколісних транспортних засобів варто пам’ятати, що на дорогах після зими є багато піску і протиожеледних засобів. Вони можуть збільшувати час гальмування. Крім того, дороги прогріваються значно довше, ніж повітря, тому навесні не варто очікувати якогось надзвичайно хорошого зчеплення з дорожнім покриттям. Також пам’ятайте, що навички водіння авто можуть притупитись після зимової перерви.

Раніше "Телеграф" писав, з якими елементами в авто треба бути обережними. Вони можуть спалахнути або вибухнути.