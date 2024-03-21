Не варто розслаблятися після зими: чого не повинен робити водій у весняний сезон за кермом

Особливості весняного сезону можуть створювати нові виклики для водіїв на дорозі

Весна – це прекрасний час року, але й час підвищеної небезпеки на дорогах. Після зими асфальт може бути пошкоджений, а видимість – погіршена. Щоб їздити безпечно, водіям важливо знати, чого не можна робити в весняний сезон.

"Телеграф" зібрав перелік порад того, що саме не варто робити водієві у весняний період, сидячи за кермом автомобіля. Так, на початку весняного періоду деякі автомобілісти стають менш обережними, ніж у зимовий час, однак даремно, адже на дорогах може бути неочікувано небезпечно.

Чого не варто робити водієві весною

Не забувайте про зміни у погодних умовах: весна часто приносить з собою непередбачувані зміни в погоді, такі як дощ, туман або снігопади. Водії повинні бути підготовлені до цих умов і відреагувати адекватно, зменшуючи швидкість та уважно стежачи за дорожніми умовами.

Раннє перевзування авто. Деякі водії можуть зарано зняти зимову гуму та поставити літню. Краще почекати доти, доки не стане тепло остаточно.

Уважно слідкуйте за дорожніми знаками та сигналізацією. Весняна пора може призвести до появи нових дорожніх обмежень та обмежень швидкості через будівництво, ремонт доріг або інші фактори. Водії повинні бути уважними та слідкувати за знаками та сигналізацією, щоб уникнути порушень.

Перевіряйте технічний стан автомобіля. Весна може виявитися випробуванням для технічного стану автомобіля після зими. Водії повинні періодично перевіряти стан гальм, світлового обладнання, а також гуми, щоб переконатися, що автомобіль готовий до безпечної експлуатації на дорозі.

Не ігноруйте калюжі. Як відомо, весна — сезон дощів. Калюжі можуть бути глибокими, а під ними можуть бути ями або вибоїни, які можуть пошкодити ваше авто. Не використовуйте круїз-контроль на мокрій дорозі. Круїз-контроль може призвести до втрати контролю над авто.

Не їздіть на зношених шинах. Зношені шини втрачають зчеплення з мокрою дорогою, що може призвести до аварії. Не забудьте про фари. Увімкніть фари ближнього світла в умовах поганої видимості.

Ці поради допоможуть водіям підготуватися до весняних умов на дорозі та забезпечити безпечну їзду для себе та інших учасників руху. Не забувати також треба те, що саме рано навесні на дорогах з'являється багато мотоциклістів та велосипедистів, тому варто уникати різких маневрів.

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