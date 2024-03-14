Ікона стилю Lamborghini та Bugatti: помер відомий італійський дизайнер авто Марчелло Гандіні

Він створив впізнавані та екзотичні авто

Марчелло Гандіні, легендарний італійський дизайнер автомобілів, відомий своєю культовою роботою з Lamborghini та іншими автовиробниками, помер у віці 85 років.

Гандіні був відомий розробкою таких відомих автомобілів, як Miura, Countach і Diablo для Lamborghini, а також Lancia Stratos, Bugatti EB110 і Fiat X1/9. Він створив багато найвідоміших дизайнів, працюючи в італійському дизайнерському домі Bertone із середини 1960-х до 1980-х років. Наприклад, Alfa Romeo Montreal, Maserati Khamsin і Ferrari 308 GT4. Про це повідомляє Motor1.

Пізніше у своїй кар’єрі він співпрацював з іншими автовиробниками, такими як Citroën і Renault, над такими проєктами, як BX і хетчбек 5 Turbo. Внесок Гандіні вийшов за межі автомобілів і включив також промисловий дизайн і дизайн меблів. У його дизайнерській студії Almese організовують похоронну каплицю, похорон має відбутися в п'ятницю ввечері або суботу.

Життєвий шлях Марчелло Гандіні

Марчелло Гандіні (Marcello Gandini) — визнаний італійський дизайнер автомобілів, який здобув світову славу завдяки своїм іконічним роботам в автомобільній промисловості. Він народився 26 серпня 1938 року в Турині, Італія.

Гандіні почав свою кар'єру в автомобільній промисловості у компанії Carrozzeria Bertone у 1965 році, де він працював під керівництвом відомого дизайнера Нічоласа Бертоне. Вже у перші роки своєї роботи він створив кілька автомобільних дизайнів, які визнали як шедеври.

Один із найвідоміших проєктів Гандіні — Lamborghini Miura — спорткар, випущений у 1966 році. Цей автомобіль став класичним у світі спортивних авто відкрив нову еру у їхньому дизайні. Він також спроєктував такі легендарні моделі, як Lamborghini Countach, Lancia Stratos, та Alfa Romeo Montreal. Його стиль відзначався сміливими лініями, агресивними силуетами та інноваційним підходом до дизайну.

Після свого перебування в Carrozzeria Bertone, Гандіні продовжив свою кар'єру у багатьох інших компаніях, включаючи Audi, BMW, і Fiat. Він вплинув на культуру дизайну автомобілів своїми революційними концепціями та ідеями.

Навіть після того, як він припинив активну роботу у промисловості, його вплив на сучасний автомобільний дизайн лишався значним. Марчелло Гандіні був одним із найвидатніших дизайнерів в історії автомобілебудування і його роботи продовжують захоплювати і надихати людей у всьому світі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні помітили найновіший Lamborghini Urus. Він коштує майже 270 тисяч доларів.