Проблеми в авто, які найчастіше виникають після зими: як уникнути несправностей

Знаючи ці проблеми, можна значно зекономити на ремонті авто

Зима зі своєю морозною погодою, налипанням болота та протиожеледних засобів на авто, без сумніву, погано впливає на стан транспортних засобів. Проте мало хто задумується про те, наскільки важкими є зимові випробування для вашого авто.

Через екстремальні температурні та інші умови страждає багато механізмів автомобіля. Про це і розповідають на сайті Avtoradosti.

Підвіска

Взимку та напровесні, як кажуть у народі, асфальт "сходить" разом зі снігом. Найгірша ситуація з ямами в Україні — саме у весняну пору року. Найчастіше після зими страждає підвіска — зі всіма важелями, пружинами, амортизаторами та кермовою тягою.

Саме тому рекомендується перевірити стан підвіски, рівня гальмівної рідини тощо. Також можна відрегулювати розвал-сходження коліс — завдяки правильній геометрії авто стане більш керованим на дорозі. Так ви мінімізуєте ризик того, що підвіска вийде з ладу у найбільш невідповідний момент.

Варто зазначити, що навесні також рекомендується перевіряти підвіску. Адже при несправності однієї деталі страждають всі деталі підвіски. Вони зношуються швидше, ніж зазвичай.

Щітки склоочисника та інші гумові елементи авто

Навесні дуже часто водії помічають, що щітки склоочисника і інші гумові елементи авто, наприклад, ущільнювачі, раптово постаріли. Стається це через низькі температури взимку та підвищену вологість. Через це гума твердіє, на ній утворюються тріщини.

Корозія на кузові авто

Корозія зазвичай починає проявлятися навесні. Взимку кузов авто дуже страждає через вологість, протиожеледні засоби та бруд, які осідають на кузові. Саме тому мити автомобіль потрібно і взимку, незважаючи на те, що дорога брудна і через невеликий проміжок часу машина знову забрудниться.

Проблеми з акумулятором

Проблеми з акумулятором виникають взимку і навесні найчастіше. Причина та ж — низькі температури. Холодний клімат може знижувати хімічні реакції внутрішніх компонентів акумулятора, зменшуючи його потужність.

До речі, якщо автомобіль тривалий час не використовується під час зимового періоду, акумулятор може розряджатися через саморозряд. Це може відбуватися навіть при вимкненому двигуні — через електричні пристрої, такі як сигналізація або системи безпеки.

Як раніше писав "Телеграф", за неправильне використання аварійки можна отримати штраф або навіть позбутись прав. Це варто знати, але часто водії використовують її не за призначенням.