Навіть старенький Жигуль закриватиметься як іномарка: як зробити так, щоб не грюкали двері в авто

Грюкання дверей пошкоджує автомобіль

Автовласники ненавидять, коли хтось грюкає дверима їхнього авто. Проте у деяких машинах по-іншому вони просто не зачиняються.

Та, на щастя, автомобілісти придумали, як це виправити. Легкий та недорогий спосіб представлено на відео aleksdi_official у TikTok.

У чому полягає лайфхак і як його використовувати

Знадобиться демпфер — пристрій для замка дверей, який є упором. Продається на авторинку, в Інтернеті тощо. Виглядає пристрій як гумова накладка для петель дверей. Вона допомагає пом’якшити силу удару дверей. Також потрібно як слід змастити демпфер і замок.

Зазначимо, що у деяких випадках, коли замок сильно розхитаний, це не допоможе. Просто потрібно його замінити. Демпфер допомагає зменшити звук, який виникає під час закривання дверей, але не ремонтує замок. Він призначений для додаткової фіксації дверей.

Крім того, упори дверей можуть допомогти розв’язати такі проблеми як скрип ущільнювачів і стирання фарби через тертя. Комплект з 4 штук коштує від 200 до 300 гривень. Більш детально, як вони працюють, дивіться у відео.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відівчити пасажирів грюкати дверима авто. Вони, часто не розраховуючи силу, можуть так гепнути дверима, що аж скло затрясеться.